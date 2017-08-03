صحة مكة تنفذ أربع فرضيات استعداداً لموسم الحج

متابعات – فجر

بمشاركة كلاً من إدارة الصحة العامة وإدارة الطوارئ والأزمات وإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية وإدارة مكافحة الأمراض المعدية وإدارة صحة البيئة وإدارة الخدمات العامة، قامت الصحة في مكة المكرمة بعمل فرضيتي اشتباه حالات أمراض معدية (كورونا – حمى مخية شوكية) يوم أمس الأربعاء الموافق 10 ذو القعدة لعام 1438هـ بمكة المكرمة فى عدة مراكز صحية ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى النور التخصصي.

وتم خلال الفرضيات تنفيذ عمليات تحويل حالة افتراضية إيجابية لفيروس كورونا من مستشفى الملك عبدالعزيز إلى مستشفى النور التخصصي للوقوف على جاهزية المستشفيات للتعامل مع هذا النوع لا قدر الله.

كما تم إجراء فرضيات لنقل حالات أمراض معدية وهي “اشتباه إسهال مائي حاد وتسمم غذائي” في عدة مراكز صحية وفي كلاً من مستشفى النور التخصصي ومستشفى حراء العام.

ووقفت صحة منطقة مكة المكرمة على جاهزية مرافقها بشكل واقعي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً لا قدر الله واستعداداً لتقديم الخدمات الصحية الوقائية لضيوف الرحمن مع قرب انطلاق موسم الحج المبارك، تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين والتي لا تدخر جهداً في توفير سبل الرعاية بمختلف أشكالها لراحة الحجاج وزائري البيت الحرام.