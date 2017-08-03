بطل الدوري يلتقي بالمجزل و يحتفي بالسداسي

منصور الشمري – فجر – الرياض

أجرى الفريق الاول بنادي الهلال مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره ” المجزل ” وديآ التي سوف تقام مساء الغد الجمعة في تمام الساعة 7:15 في مقر نادي الهلال

بدأ المران بتدريبات ترفيهية باستخدام الكرة وذلك بتمرير الكرة قبل التحرك وطبّق الجهاز الفني عددًا من تدريبات تسليم الكورة ومن ثم التسديد على المرمى كما عمل على تطبيق عدد من التدريبات المخصصة في حالتي الدفاع والهجوم

أقامت إدارة كرة القدم والعلاقات حفلآ للمنضمين حديثآ بعد تدريبات الفريق وهو السداسي المنضم حديثًا :

مختار فلاته ، علي آل بليهي ، محمد كنو ، حسن كادش علي الحبسي ، ما تياس بريتوس

فيما أدى محمد كنو، تدريبات تأهيلية، لعلاجه من إصابة المفصل التي لحقت به نهاية المعسكر الإعدادي الذي أقيم بالنمسا .