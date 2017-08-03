“الاتصالات السعودية” توضح حقيقة تخفيض الـ 50 ‎%‎ على مديونيات عملائها

متابعات – فجر

ردت شركة الاتصالات السعودية (STC) على الإشاعات المتداولة التي تروج عن عزم الشركة تخفيض 50% من مديونيات العملاء.

وقالت الشركة في رد مقتضب اليوم (الخميس) إن هذه الإشاعات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنه في حال كان هناك أي عرض فسوف يتم إعلانه عن طريق قنوات التواصل الرسمية للشركة.

يشار إلى أن رد الشركة جاء تفاعلاً مع استفسار بعض المواطنين عن الشائعة، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، على نطاق واسع، رسائل تؤكد عزم الشركة تقديم تخفيض 50%‎ على سداد المديونيات يوم الأحد المقبل، قبل أن تنفي الشركة هذه الأنباء.