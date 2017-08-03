التعليم: يُوضّح شروط التقدم على بوابة القبول الموحد للجامعات

متابعات – فجر

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي اليوم أن بوابة القبول الموحد للجامعات السعودية لا يقدم عليها إلا الطلاب السعوديون أو ابنٌ لأم سعودية، مؤكداً بأن الطلاب غير السعوديين يتقدمون عبر بوابة خاصة بهم، وتتم المفاضلة بينهم، مشيراً إلى أن الوزارة قد حددت لكل جامعة نسبة معينة لكل جنسية لا تتجاوزها.

وقال العصيمي في تغريدات بثها عبر حسابه الرسمي في (تويتر) “إشارة إلى ما يتم تداوله من تغريدات حول قبول الطلاب غير السعوديين في الجامعات السعودية تود الوزارة طرح الحقائق التالية: بوابة القبول الموحد للجامعات السعودية لا يقدم عليها إلا الطلاب السعوديون أو ابنٌ لأم سعودية؛ يتقدم الطلاب غير السعوديين عبر بوابة خاصة بهم وتتم المفاضلة بينهم وقد حددت الوزارة لكل جامعة نسبة معينة لكل جنسية لا تتجاوزها”.

وأضاف: “لا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب غير السعوديين المقبولين نسبة 5٪ من مجموع الطلاب المقيدين بكل جامعة، حيث لم يقبل أي طالب غير سعودي حتى الآن ولم تتحدد نسبة قبولهم هذا العام ولم تنته الجامعات من إجراءات القبول والرفع بالقوائم للوزارة حتى الآن”.

وأشار العصيمي إلى أن نسبة قبول غير السعوديين لا تحتسب ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة، وإنما تحتسب كنسبة إضافية فوق ما تقره الجامعة، ويتضح مما تقدم أن من يحتج بعدم قبوله في أي جامعة بسبب قبول غير السعوديين فهي حجة غير صحيحة بتاتاً.