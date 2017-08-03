برشلونة يعلن تسلمه 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

وكالات – فجر

أعلن فريق برشلونة الأسباني لكرة القدم اليوم الخميس، أن البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، الذي يبلغ 222 مليون يورو (263 مليون دولار) للرحيل عن الفريق.

وذكر برشلونة في بيان له اليوم “زار الممثلون القانونيون لنيمار بعد ظهر اليوم الخميس مكاتب النادي بصورة شخصية، وقاموا بدفع 222 مليون يورو باسم اللاعب، من أجل فسخ التعاقد من جانب واحد”.

وأضاف البيان “على هذا النحو، سوف ينقل النادي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تفاصيل العملية المذكورة أعلاه حتى يتمكنوا من تحديد المسؤوليات التأديبية التي قد تنشأ عن هذه القضية”.

من المقرر أن ينضم نجم منتخب السامبا (25 عاما) إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قرر مغادرة قلعة (كامب نو) معقل الفريق الأسباني.