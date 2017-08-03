“هيئة المواصفات” تعلن عن 37 وظيفة شاغرة

متابعات – فجر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن وجود (37) وظيفة رجالية شاغرة للمواطنين، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة .

ويشتمل الاعلان على الوظائف من المرتبة الخامسة حتى المرتبة العاشرة، وسيكون استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من بداية دوام الأحد الموافق 14 /11 / 1438هـ وحتى نهاية الخميس الموافق 18 /11 / 1438هـ.

ودعت هيئة المواصفات الراغبين في التقديم على هذه الوظائف الرجوع للبوابة الالكترونية الخاصة للتوظيف الخاصة بالهيئة careers.saso.gov.sa ، وذلك لمعرفة الوظائف وشروط شغلها، والتقديم خلال هذه الفترة عن طريق الموقع ، وأكدت الهيئة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تقديم لشغل هذه الوظائف يدوياً .