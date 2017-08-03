منصة التسوق الإلكتروني Shopify تطلق قارئ بطاقات ائتمان

متابعات – فجر

لتسهيل دفع تحصيل قيمة المشتريات بشكل شخصي، أعلنت منصة التسوق الإلكتروني Shopify عن قطعة صغيرة تعمل كقارئ لبطاقات الدفع أو الإئتمان يمكن وصلها لاسلكياً بالهاتف الذكي لاستلام المتاجر والأشخاص لقيمة المبيعات.

ويدعم القارئ بطاقات من شركات فيزا، ماستر كارد، أميركان اكسبريس وديسكفر، وبنظامي الإدخال والتمرير.

يتصل القارئ لاسلكياً بهواتف أندرويد وآيفون عبر البلوتوث ويتم شحنها بالطاقة لتمرير حتى 700 عملية دفع من خلالها على شحنة واحدة.

بهذا تنضم Shopify إلى العديد من الشركات للمنافسة في مجال قارئات بطاقات الإئتمان مثل باي بال و Square و Intuit. كل هذا يهدف لتحديث اسلوب الشراء من المتاجر الواقعية عبر دمجه بأدوات حديثة مثل الهواتف الذكية والقارئ اللاسلكي.

لاستخدام القارئ يجب أن يكون لديك هاتف آيفون 5 أو أحدث، آيباد الجيل الثالث أو أحدث ويعمل على الأقل بنسخة iOS 9 أو أندرويد 4,4.

تدعم الخدمة حالياً الولايات المتحدة فقط وتقدم مجاناً لأصحاب المتاجر ونقاط البيع الخاصة بـ Shopify أو تباع بسعر 29 دولار للجميع.