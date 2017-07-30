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وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب يؤكدون أهمية العمل على التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه قطر

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