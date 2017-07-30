سلطات الإحتلال تبلغ بهدم 23 منزلا في تجمع بدوي شمال شرق القدس

متابعات _فجر

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، 23 عائلة فلسطينية تقطن في حي الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بهدم منازلها، وأمهلت السكان 72 ساعة فقط للاعتراض على القرار.

وقالت مصادر محلية في القدس أن سلطات الاحتلال بررت قرار الهدم بأن المنطقة التي تتواجد فيها المنازل تقع على الشارع الفاصل والواصل للمعسكر القريب من المنطقة “عناتوت”، وأنه لا يسمح بالبناء في هذه المنطقة.

مما يذكر أن هذه العائلات تقيم في المنطقة منذ 50 عاماً، ولطالما تعرضت لملاحقات من الاحتلال بهدف طردها من المنطقة.