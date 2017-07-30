عروض بهلوانية ومهرجانات صيفية متنوعة في روزنامة الترفيه هذا الأسبوع

متابعات-فجر:

تقام حالياً مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والمدعومة من الهيئة العامة للترفيه حول المملكة وذلك ضمن فعاليات روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ، حيث ستقام في الرياض فعالية “دراجون أكروبات” العالمية والتي تجمع العديد من الأنشطة الاستثنائية مثل الأكروبات الروسي والأفريقي، والعرض العالمي للدراجات النارية، وألعاب الخفة، والعروض الهوائية والألعاب الأكروباتية الثلاثية. وذلك بواقع عرضين يومياً حيث يبدأ العرض الأول الساعة 7 مساءً ويبدأ العرض الثاني الساعة 10 مساءً لمدة شهر ابتداءاً من 2 أغسطس 2017م وسيكون الحضور متاح للعائلات، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وفي تبوك تقام “دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم” وهي دورة تجمع فرق الاتحاد والشباب والاتفاق والوطني والإسماعيلي المصري والصفاقسي التونسي، وذلك في استاد مدينة الملك خالد الرياضية في الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس .وفي تبوك أيضاً يقام مهرجان “الورد والفاكهة” وهو عبارة عن قرية تحوي أكثر من 40 محل لعرض الزهور والفواكه التي تتميز بها المنطقة بالإضافة لوجود قرية للطفل ومعرض للتصوير الفوتوغرافي وعروض الدمى ومعرض الفنون التشكيلية واستوديو الورود وشارع الفن والألعاب النارية، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، ويستمر حتى 10 أغسطس ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وفي المدينة المنورة تقام فعالية “نادي المدينة للكوميديا” وهي عبارة عن ليلة كوميدية تجمع مواهب جديدة ومتميزة، بتاريخ 4 أغسطس وذلك في مركز الدار للمعارض والمؤتمرات في تمام الساعة 9:15 مساءً. وستقام في المدينة المنورة أيضاً فعالية “اجعل تسوقك ايموجي” الترفيهية والتي تقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال وذلك في عالية مول في الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس 2017 م، وتستقبل الزوار من الساعة 7 وحتى 11 مساءً.

وفي الأحساء تقام فعالية ” ترفيه أكشن” وهي عبارة عن مهرجان ترفيهي عائلي، وذلك في أرض نوفان للإحتفالات يومياً في الفترة من 2 حتى 19 أغسطس من الساعة 6 مساءً حتى 1:30 صباحاً. وفي جدة تقام فعالية “كوميدي رود شو” وهي عبارة عن عرض ستاند اب تصاحبها مجموعة من الفقرات تتنوع بين عروض ستاند اب وألعاب الخفة والمسرحيات الكوميدية القصيرة التي تلائم جميع افراد العائلة، وذلك في جمعية الثقافة والفنون بحي الشاطئ كل خميس في الفترة من 3 حتى 29 أغسطس الساعة 8:45 مساءً.

ويمكن الوصول إلى معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية وذلك بمتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa .