تعرف على جمال ولاية “سيكيم” الهندية

متابعات-فجر:

رغم أن الأضواء تتركز جميعها على ولايتي “كالكوتا” و”دلهي” الساحرتين الهنديتين، باعتبارهما الولايتين الأبرز والأشهر في البلاد من حيث العديد من الجوانب، إلا أن هناك ولاية ثالثة ربما لا تقل في شيء عنهما، هي ولاية سيكيم الصغيرة غير الساحلية التي تقع في شمال شرق الهند على المنحدرات الجنوبية لجبال الهيمالايا بين كل من نيبال والتبت وبوتان.

تقع سيكيم Sikkim في مواجهة نيبال والتبت، وهو ما يستلزم الحصول على تأشيرة دخول منفصلة، ومدينة جانجتوك Gangtok هي عاصمة الولاية والمدينة الرئيسة فيها. وتعتبر أسهل الطرق التي يمكن الوصول من خلالها إلى هناك هي القدوم بالطائرة من كالكوتا ومن ثم ركوب سيارة أو أي مركبة من مطار باجدوجرا.

وبالنسبة لأصل الاسم، فإنه ووفقاً لما ورد على موقع موسوعة ويكيبيديا، فإنه مزيج لكلمتين هما su ومعناها “جديد” و khyim ومعناها “قصر” أو “بيت”. وتتسم سيكيم بهدوئها وتوفيرها مناخ استرخاء مثالي للمسافرين. ومن أشهر السمات التي تميزها أرضيتها الجبلية، فمعظم الولاية تقريباً جبلية، ويوجد بها ارتفاعات تتراوح من 280 متر حتى 8585 متر. ويوجد بها قمة جبلية تعرف باسم قمة Kangchenjunga، وهي ثالث أعلى قمة في العالم وأعلى نقطة في الولاية، وتقع على الحدود بين سيكيم ونيبال. والأرض هناك غير صالحة للزراعة بسبب طبيعتها الصخرية ومنحدراتها الوعرة. وهناك كذلك جبال الهيمالايا التي تحيط بالحدود الشمالية والشرقية والغربية للولاية. ويوجد في سيكيم 28 قمة جبلية وأكثر من 80 نهر جليدي و227 بحيرة على ارتفاع عال، من أشهرها بحيرات تسونجمو، جورودنجمار، وخيشيوبالري، بالإضافة إلى أكثر من عشرة أنهار ومجاري مائية.

ويُنصَح، مثلما يفعل السياح الغربيون، بزيارة الولاية خلال فصل الصيف الهندي، حينما يكون المناخ دافئاً ومعتدلاً وجافاً. ويتراوح المناخ من شبه استوائي في الجنوب إلى مناخ مجال التندرا في المناطق الشمالية، التي تغطى بالثلوج على مدار 4 أشهر كل عام، وتنخفض درجات الحرارة هناك لأقل من الصفر كل ليلة تقريباً.

ولعل أهم ما يميز السكان هناك هو اعتزازهم بولايتهم، لدرجة أنهم يخبرون الزوار أنهم “سيكيميون وليسوا هنوداً”. ويسكن ولاية سيكيم 406457 نسمة بحسب إحصاء عام 1991، ويتألف السكان من مجموعات عرقية متنوعة، إلا أن الأغلبية من النيباليين، إلى جانب مجموعات ليبشا ثم مجموعة بهوتياس سكان التبت الأصليين. وتستخدم اللغة الانجليزية في الحكومة إلى جانب اللغة الهندية التي تُعد اللغة الرسمية، وهناك كذلك مجموعات لغات محلية مثل ليبشا وبهوتيا ونيبالي وليمبو تتحدث بها بعض المجموعات السكانية محلياً.

وتحتفي الأغلبية النيبالية التي تقطن الولاية بكافة المهرجانات الهندية الكبرى، التي من بينها ديوالي Diwali ودوسيرا Dussera. وهناك أيضاً مهرجانات محلية تقليدية منها ماغي سانكرانتي Maghe Sankranti وبهمسن بوجا Bhimsen Puja. ومن بين المهرجانات البوذية التي يتم الاحتفال بها في الولاية لوسار ولوسونج وساجا داوا ولهاباب دويشي. كما يحتفل المسلمون هناك بعيد الفطر وشهر محرم. كما يتم الترويج للكريسماس في العاصمة جانجتوك لجذب أعداد متزايدة من السياح في عير أوقات المواسم.