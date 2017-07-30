صحة بيشة تستقبل الراغبين في تطعيمات الحج في 36 مستشفى ومركز صحي

متابعات-فجر:

أعلنت صحة بيشة أن مستشفياتها والمراكز الصحية جاهزة لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في تأدية فريضة الحج لهذا العام 1438هـ ، وذلك لإعطاء التطعيمات ضد الحمى الشوكية والانفلونزا الموسمية وفق البرنامج المعد لذلك تحت شعار ( لا حج بلا تطعيم ).

وتم تحديد المراكز الصحية علي النحو التالي : قطاع المدينه ( مستشفى الملك عبدالله -مركز صحي الروشن – جنوب المدينه – حي المطار – المخطط – صمخ – الشداخة ) . القطاع الجنوبي : (مستشفى ترج – مركز صحي الحازمي – البهيم – القوباء – مهر ). القطاع الشمالي : (مستشفى تباله – مركز صحي النقيع – العطف – شديق – الثنية – تباله الفرع – الجعبة )، قطاع العلايا : ( مستشفى العلايا – مركز صحي العلايا – باشوت – بني عمر- عفراء )، قطاع البشائر : (مستشفى البشائر – مركز صحي البشائر – خثعم ) قطاع تثليث : (مستشفى تثليث -مركز صحي تثليث – الصبيخة – جاش – الزرق – الحمضة – القيره ). قطاع الأمواه : (مركز صحي الأمواه – مركز صحي ثجر سويدان).

يشار أن التطعيم يستهدف جميع حجاج الداخل والمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة لهذا العام 1438هـ بمختلف الفئات العمرية مالم يكن هناك مانع طبي للتطعيم .

وأهابت صحة بيشة بجميع الراغبين في الحج المبادرة لاخذ التطعيم اللازم وقبل التوجه للديار المقدسة بعشرة أيام على الأقل , مؤكدة على ان التطعيم ذو فاعلية ويعطي مناعة كافية بأذن الله وليست له أي آثار جانبية .