الشؤون الإسلامية تختتم برنامج “مهارات التأثير” لمنسوبيها بالرياض

متابعات-فجر:

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية البرنامج التدريبي في مهارات التأثير ، والذي شارك فيه خمسون موظفاً من مختلف الوكالات والإدارات في الوزارة ، إضافة إلى الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ، والأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

وقد أستهل حفل ختام البرنامج بكلمة المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود ، أكد خلالها أهمية ترجمة هذه البرامج إلى واقع عملي تطبيقي للرفع من منسوبي الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة .

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تطوير الأداء في مختلف قطاعات الوزارة لإيصال رسالة الوزارة المتمثلة في خدمة العمل الإسلامي ، والنهوض به في مختلف مجالاته عبر الكوادر الوطنية المتميزة .

وأوضح المرشود أن هذه البرامج تحظى بدعم ومساندة من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية تطوير العمل بتطوير مهارات القائمين عليه ، وصقل قدراتهم بما يحقق الرسالة والأهداف المرجوة .

وطالب الأستاذ خالد المرشود ــ في ختام كلمته ــ الجميع بالعمل الجاد والمثمر في تحقيق أهداف الوزارة من إقامة هذه البرامج التدريبية ، ونقلها على أرض الواقع تحقيقاً لرؤية المملكة (2030) ، ومواكبة برنامج التحول الوطني (2020) .

إثر ذلك سلم المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية شهادات إتمام البرنامج للمشاركين ، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

وكان البرنامج قد أستهل الأحد الماضي وقدمه سعادة مدير التدريب والتطوير بهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ ماجد الغامدي، بقاعة المحاضرات بفندق الهوليدي إن بالرياض، بالتعاون مع شركة سبل التدريب والتطوير وبواقع أربع ساعات يومياً خلال الأيام الخمسة لانعقادها، كما حظي البرنامج بمشاركة أكثر من خمسين متدرباً من مختلف قطاعات الوزارة.