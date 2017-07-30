زراعة جازان تنظم حملة للتشجير بمشاركة 50 متطوعاً

متابعات _فجر

شارك أكثر من 50 متطوعاً أمس في تنفيذ حملة التشجير التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه والإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة جازان, وذلك بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية السعدية بمحافظة صامطة بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر, ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس غانم بن حامد الجذعان .

وأسهم المتطوعون في زراعة أكثر من ٢٠٠٠ شتلة بمشاركة الأهالي في مواقع مختلفة, وذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة في حملة التشجير لزراعة ٤ ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة .

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان حرص الإدارة على تنفيذ الحملة بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية بجازان, وذلك بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة صامطة بهدف تعريف المجتمع بأهمية مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ليعي الجميع الدور الحقيقي والحيوي لهذه المحطات والعمل المشترك للاستفادة من كميات المياه المعالجة بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية وعمليات التحلية أو حفر الآبار, واستخدامها للزراعة وتوسيع الرقع الخضراء في الحدائق العامة والحدائق السكنية والمنتزهات .