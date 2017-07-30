الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يدرب أكثر من 130 متطوعاً ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن

متابعات _فجر

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التدريب بالتعاون مع مستشفى الدار, برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لمتطوعي ومتطوعات المسجد النبوي الشريف المشاركين في موسم الحج لهذا العام 1438هـ, البالغ عددهم 133 متطوعاً ومتطوعة .

وشمل البرنامج الذي يستمر أربعة أيام, تطبيق المهارات الإسعافية المتقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة في المسجد النبوي منها قياس المؤشرات الحيوية من الضغط والنبض ونسبة الأكسجين، بالإضافة إلى محاضرات لمختصين من إدارة التدريب عن أهمية الإسعافات الأولية في الحياة بشرح بعض الحالات الإسعافية والمهددة للحياة وطريقة التعامل معها مثل حالات توقف القلب والتنفس أو حالات الغصة وكذلك إيقاف النزيف وبعض الحالات الأخرى .

كما قدم منسوبو إدارة التطوع بالهيئة تعريفاً بدور التطوع وإسهامات التطوع الإسعافي في موسمي الحج والعمرة وصلوات الجمع بالمسجد النبوي الشريف وبعض المشاركات الرياضية ودعم هيئة الهلال الأحمر السعودي المتواصل للتطوع والمتطوعين وتدريبهم وتجهيزهم قبل المشاركات الإسعافية من خلال توفير الأدوات الطبية والتجهيزات الأساسية مثل العربات الكهربائية والتروليات المتنقلة وتخصيص قناة لاسلكية لأعمال التطوع لتسهيل مهمتهم وربطها بالعمليات المركزية بالمنطقة .

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