10326مستفيدا من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي في نجران

متابعات _فجر

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي في نجران خلال الثلث الثاني من العام الجاري 1438هـ بلغ 10326 مراجعًا ومراجعة، حيث بلغ عدد مراجعي أقسام طب صحة الفم 371 مراجعًا، وعدد عمليات جراحة الفم البسيطة وخلع الأسنان 1113 عملية، وتمت معالجة 1135 طفلاً وطفلة. كما بلغ إجمالي عدد التركيبات 1984 تركيبة، منها 538 متحركة و1446 ثابتة، و7613 صورة إشعاعية داخل الفم وخارجه، وكذلك تم إجراء 2569 عملية تقويم أسنان، ومعالجة 1871 مراجعًا في العلاج التحفظي (الحشوات وعلاج العصب).

جدير بالذكر أن المركز يستقبل إحالات المراجعين من عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية بالمنطقة، ويضم عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة الطبية المتطورة.