“الأردن” :إحباط عملية تهريب 1.2 مليون حبة كبتاجون إلى المملكة مخبأة داخل إطارات مركبة ثقيلة

متابعات – فجر :

تمكنت الجمارك الأردنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، أمس الأربعاء، من إحباط تهريب مليون ومائتي ألف حبة مخدرة كبتاجون، كانت مخبأة داخل إطارات مركبة ثقيلة “رافعة شوكية ” داخل منفذ العمري البري الأردني المحاذي لمنفذ الحديثة البري شمال المملكة.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام في الأردن في بيان صحافي ورد؛ حول قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في مركبة ثقيلة “رافعة شوكية ” تمهيداً لتهريبها إلى خارج الأردن، وبمزيداً من التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد مكان وجود الرافعة داخل مركز حدود منفذ العمري، وأضافت بعد التأكد من كافة المعلومات والتنسيق مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية في المركز الحدودي تم ضبط الرافعة الشوكية، وبعد تفتيشها بشكل دقيق تم العثور داخل إطارتها على ما يقارب المليون ومائتي ألف حبة مخدرة، وألقى القبض على أحد المتورطين فيما لا يزال البحث جاري عن آخرين متورطين في القضية.