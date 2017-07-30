نائب خادم الحرمين يجتمع مع رئيس جمهورية غينيا في جدة

واس – فجر :

اجتمع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم مع فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وغينيا، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا سليمان الفريح.

فيما حضره من جانب غينيا معالي وزير الداخلية والحماية المدنية عبدل كابيلي، ومعالي وزير الرئاسة المكلف للشؤون الاقتصادية انسو مان، وسفير غينيا لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين في حكومة غينيا.