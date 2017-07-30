السلطات الأمنية التونسية تلقي القبض على عنصرين إرهابيين

متابعات – فجر :

ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس الأربعاء، القبض على عنصرين إرهابيين .

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إن قوات الأمن تمكنت من القاء القبص على رجل وامرأة ينتميان للعناصر الإرهابية، مبيناً أن التحقيق لازال جاري معهما .