السلطات الأمنية التونسية تلقي القبض على عنصرين إرهابيين

متابعات – فجر :
ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس الأربعاء، القبض على عنصرين إرهابيين .
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إن قوات الأمن تمكنت من القاء القبص على رجل وامرأة ينتميان للعناصر الإرهابية، مبيناً أن التحقيق لازال جاري معهما .
متابعات – فجر :
ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس الأربعاء، القبض على عنصرين إرهابيين .
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إن قوات الأمن تمكنت من القاء القبص على رجل وامرأة ينتميان للعناصر الإرهابية، مبيناً أن التحقيق لازال جاري معهما .
جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها