الخطوط القطرية تتراجع عن شراء حصة في أمريكان ايرلاينز

وكالات – فجر

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان إن الشركة لن تمضي قدما في استثمارها المالي المقترح في أمريكان ايرلاينز ملغية بذلك قرارا سابقا بتكوين حصة تصل إلى 4.75 بالمئة في نظيرتها الأميركية.

وكان “دووغ باركر” الرئيس التنفيذي لشركة “أمريكان ايرلاينز” قد أكد أن شركة الخطوط الجوية الأمريكية ستبذل كل ما في وسعها لإبعاد قطر عن السوق الأمريكية.

وأضاف “باركر” في تصريحات له أن بقاء الخطوط القطرية ليس عادلا كونها تتلقى دعم حكومي “غير قانوني”، فهي تعمل على التمكن من الأسواق وتهديد الأمن الوظيفي للأمريكيين، مؤكدا أن مهمته تنصب على إيقاف الشركة وطردها من السوق الأمريكي لبعدها عن التنافس الشريف.

وأبان “باركر” إن اتفاقيات تقاسم الشفرة التي تسمح لشركات الطيران بحجز الركاب على رحلات بعضهم البعض كانت مفيدة للعملاء ولكنها لم تكن مفيدة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية. مشددا على أن تنافس الخطوط القطرية مع شركات الطيران الأمريكية بطريقة غير عادلة، ولا ينبغي السماح باستمرار هذا، وقالت أمريكان ايرلاينز اليوم إنها تحترم قرار الخطوط القطرية بعدم المضي قدما في استثمارها المقترح.