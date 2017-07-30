حريق ضخم يلتهم خمس مزارع نخيل بدومة الجندل

متابعات – فجر

نشب حريق متطور في خمس مزارع متجاورة تحوي أشجار النخيل واستراحتين بحي المسيب في محافظة دومة الجندل اليوم الأربعاء، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة ومنع انتشاره بالمزارع المجاورة، وشارك في الحادث الى جانب فرق الدفاع المدني فرق من البلدية والدوريات الأمنية والمرور، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي لـ “الرياض” بأنهُ ورد بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة (06:30) من يوم الأربعاء عن حادث حريق بعدة مزارع بحي المسيب وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في خمس مزارع متجاورة بمساحة 200✖30 م2 يوجد بها عدد من أشجار النخيل وبعض الأشجار الاخرى وكذلك استراحتين، وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

وأشار الرويلي إلى أن أسباب الحادث تعود إلى شبهة جنائية وقد تم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة، وأهاب الرويلي بأصحاب المزارع إلى الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة، وعدم ترك بقايا النار مشتعلة وإخمادها عند عدم الحاجة لها.