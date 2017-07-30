السديس يدشن حملة “خدمة الحاج وسام شرف لنا” بالمسجد الحرام

متابعات – فجر

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة “خدمة الحاج وسام شرف لنا” وذلك في مكتبة بالمسجد الحرام.

وفي بداية التدشين نوه معاليه بالخدمات الجليلة التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين، والعمل المستمر على الارتقاء بالخدمات وتطويرها ورفع مستوى الأداء في منظومة العمل، مشيدا بما تحققه هذه الحملة من مضامين تحقق الرسالة النبيلة لخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين.

كما حضّ الرئيس العام الى دور جميع الإدارات في هذه الحملة من أجل تحقيق النجاح بموسم حج هذا العام وتعزيز خدمة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وفي ختام كلمته تفضَل معاليه على أن العمل في مجال خدمة الحجاج والزوار يمثل تاج فخر ووسام اعتزاز لكل من يشارك فيه من كافة القطاعات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، سائلاً الله تعالى أن يجزي كافة العاملين في هذا المجال خير الجزاء.