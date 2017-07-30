ترمب يوقع رسميا قانون العقوبات الجديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية

وكالات – فجر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء على قانون العقوبات على كل من روسيا وايران وكوريا الشمالية، وفقا لمسؤول بالبيت الابيض.

وتسبب هذا التشريع في زيادة التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وموسكو، حيث رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه العقوبات، بخفض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في بلاده.

ويتضمن القانون بندا يجعل من الصعب على الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن روسيا. وجادل ترمب أكثر من مرة لصالح اقامة علاقات أفضل مع موسكو، وذلك رغم العديد من التحقيقات الجارية حيال التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

ووافق مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الشهر الماضي، بالرغم من تحفظات البيت الأبيض.