تركيا تُغيّر قادة أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية

وكالات – فجر

قرر مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء إجراء تغيير جزئي في قادة القوات المسلحة التركية.

وفي أعقاب جلسة المجلس التي استمرت أربع ساعات، قال ابراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس وافق على تغيير قادة سلاح القوات البرية والجوية والبحرية.

وعزا قالين قرار تغيير هؤلاء القادة إلى انتهاء مدة خدمتهم، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأبقى المجلس على الجنرال خلوصي اكار رئيسا لأركان القوات المسلحة التركية.

يشار إلى أن السلطات التركية، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أكثر من عام، ألقت القبض على العديد من الجنرالات والضباط الآخرين للاشتباه في مشاركتهم في هذه المحاولة.