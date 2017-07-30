ترامب يعتبر أن العقوبات الجديدة على روسيا “تشوبها عيوب”

وكالات – فجر

اعتبر دونالد ترامب الأربعاء أن العقوبات الجديدة على روسيا التي أقرها الكونغرس ووقعها لتوه “تشوبها عيوب” لأنها تهدد في رأيه “بتحقيق تقارب بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية”.

وقال الرئيس الاميركي في بيان “عبر الحد من هامش المناورة لدى الإدارة، فإن هذا القانون يعوق قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاقات جيدة للشعب الأميركي”.

وأضاف “رغم ذلك، رغم هذه المشاكل، أوقع هذا القانون باسم الوحدة الوطنية. أنه يمثل إرادة الشعب الأميركي لرؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.