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نائب أمير الجوف : رؤية المملكة 2030 ستفتح من خلال مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية مشرقة تتنافس عليها الدول

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