نائب أمير الجوف : رؤية المملكة 2030 ستفتح من خلال مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية مشرقة تتنافس عليها الدول

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, جهود نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ( رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ), في السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل المتواصل والدؤوب, وإطلاقه – حفظه الله – المشروع السياحي العالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر .

وأوضح سمو نائب أمير منطقة الجوف في تصريح له بهذه المناسبة, أن المشروع السياحي الضخم الذي يضم أكثر من 50 جزيرة, يعدّ نقلة حضارية تدعم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030, التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تنويع مصادر دخل الدولة من خلال الاستثمار الأمثل لثروات الدولة العديدة والفريدة التي حباها الله بها ، مما سيسهم بمشيئة الله في إثراء الحراك السياحي بالمملكة ليستقطب أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاع السياحة والفندقة لتخلق بذلك الآلاف من الوظائف لشباب أبناء هذا الوطن الطموح .

وأكد سموه, أن مشروع البحر الأحمر الذي يعدّ الأول من نوعه في المملكة, سيحقق قفزة نوعية في سياحة المملكة ويجعل منها وجهة سياحية فريدة في العالم تجمع بين السياحة والترفيه والنقاهة ، كما أنه سيمكّن السواح من الاستمتاع بمشاهدة حدائق الشعب المرجانية والتنوع البيئي من الغطاء النباتي والحيوانات فيه, والتنقل بين البراكين الخاملة ، إضافة إلى قربه من المواقع الأثرية بالمنطقة التي تعد رافداً مهماً لهذا المشروع, وتستقطب سنوياً الكثير من الزوار على مدار العام .

واختتم سموه تصريحه سائلاً المولى عز وجل, أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يكلل مساعيهما في خدمة أبناء الوطن والأمة الإسلامية لكل خير .