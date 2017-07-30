رئيس هيئة النقل : دراسة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر في مراحلها النهائية

متابعات _فجر

أكد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الهيئة تعمل على إتمام دراسة شبكة النقل العام في مدينة تبوك ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030م، وقال أن لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، الذي جرى خلاله استعراض الدراسة التي تقوم بها الهيئة والخاصة بالنقل العام بمدينة تبوك ستعرض نتائجها بعد اكتمالها على سموه .

وأوضح الدكتور الرميح أن مدينة تبوك ستسعد بتنفيذ هذا المشروع التي تستحقه هذه المدينة الجميلة النامية، مشيرا إلى أن عقد ورشة عمل بمدينة تبوك نفذت اليوم، بمشاركة من إمارة

المنطقة والأمانة والمرور والنقل والطرق للبدء في تنفيذ الدراسة عن خصخصة مشاريع النقال العام، مبينا أن الهيئة تعمل على تخصيص هذه المشاريع باعتبارها من النقاط الهامة التي تعمل عليها وزارة النقل وهيئة النقل العام في مجال أنشطة النقل المختلفة .

وأكد معاليه أن الهيئة تعمل على تخصيص مشاريع السكك الحديد في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل وسيكون هناك ورشة عمل خلال الشهرين المقبلين للقاء القطاع الخاص المحلي والدولي المهتم بطرح هذه المشاريع الاستثمارية، لافتا الانتباه إلى أن مشاريع النقل الأخرى مفتوحة للقطاع الخاص وأن دور الهيئة هو توفير بيئة استثمار مناسبة للقطاع الخاص الذي يقدم خدمة في مجال النقل عن التوسع في مشاريع السكك الحديدية .

وأفاد معالي رئيس الهيئة إلى أن هناك مشاريع تخص السكك الحديدية وهي قائمة وتحت التنفيذ وأخرى تحت التخطيط، مبينا أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض (الجسر البري) يعد مشروع قيد الدراسة وفي المراحل النهائية، بالإضافة إلى مشاريع للنقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، مؤكدا أن الهيئة في طور الدراسة لمشروع شبكة النقل العام لمدينة تبوك، آملا أن تنتهي هذه الدراسة قريبا لتستفيد مدينة تبوك من هذا المشروع الهام .

وعن دور الهيئة وشبكات النقل العام قال معاليه إن الهيئة تعمل على إقامة شبكات النقل داخل المدن أما خارجها فهناك ربط عن طريق الطرق والطيران والقطارات، مضيفا أن المملكة قارة فإذا تم الانتهاء من شبكات النقل العام داخل هذه المدن وربطاها بالطرق حينها يتحقق الربط العام بالمملكة .