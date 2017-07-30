الصحة تنفذ دورات متخصصة لإعداد مثقفين وممارسين صحيين

متابعات _فجر

بدأت الصحة في تنفيذ دورات متخصصة تحت مسمى ” البرنامج التدريبي لرفع كفاءة المثقفين والممارسين الصحيين)، وذلك تفعيلاً لبرنامج التمكين المجتمعي حول مناطق المملكة بنهاية عام 2017 م، وفي إطار مبادرة الصحة لتطوير الرعاية الصحية الأولية .

وستشمل الدورات عدد من المناطق والمحافظات، بهدف إعداد 200 مثقف وممارس صحي تمهيداً لإطلاق 100 عيادة تثقيف صحي، كما تتضمن مبادرة تعزيز الصحة محورين أساسيين هما التثقيف الصحي الإكلينيكي والتمكين المجتمعي، وذلك للإسهام في رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال تفعيل دور المثقف الصحي داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج التمكين المجتمعي داخل الأحياء.

وتعد هذه المبادرة إحدى المبادرات التي ستسهم في الحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع من أجل صحة مستدامة ومتاحة للجميع ، حيث ستتوفر العيادات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتم زيادة عدد العيادات في الأعوام المقبلة .

يذكر أن التثقيف الصحي يعد أحد العناصر الأساسية التي تتألف منها الرعاية الصحية الأولية ومن أهدافه العمل على نشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع، وتحسين صحة الفرد والمجتمع، وجعل الأفراد قادرين على تحديد مشاكلهم الصحية، ومساعدتهم في حلها، إضافة إلى ترسيخ السلوكيات الصحية والسليمة لدى الفرد والتقليل من نسبة الأمراض ومضاعفاتها والعمل على تحسين حياة الفرد والمجتمع .

Share 0 Share