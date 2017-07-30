نائب أمير منطقة الجوف يلتقي بمدير سجون المنطقة

متابعات_فجر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، مدير سجون منطقة الجوف العميد بندر بن خلف الراشد يرافقه مدير إدارة توقيف الوافدين العقيد أحمد بن إبراهيم مطلق النصيري .

وفي بداية اللقاء قدم العميد الراشد شرحاً عن سجون المنطقة والأنشطة التي تقيمها إداراتها للنزلاء، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات الدينية وعقد الدورات الثقافية والرياضية لهم .

وأطلع سمو نائب أمير المنطقة على المشروعات التي المعتمدة ومنها مشروع تطوير سجن سكاكا، الذي سيسهم في حالة اكتماله للرفع من مستوى الخدمات والأنشطة التي يقيمه السجن للنزلاء والعناية بهم .

وفي نهاية اللقاء قدم العميد الراشد عددا من الأعمال والمشغولات اليدوية التي نفذها نزلاء ونزيلات سجون المنطقة .

وأعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف عن شكره لإدارة سجون المنطقة على ما يقدمونه من جهود وأنشطة للنزلاء والعناية بهم ، متمنياً لهم التوفيق .