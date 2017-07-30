توفر وظيفة معيد في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز

متابعات _فجر

أعلنت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم توفر وظيفة معيد والمخصصة لقسم تقنية المختبرات الطبية طالبات للعام الدراسي 1438 /1439هــ.

واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية, وحاصلة على درجة البكالوريوس في التخصص من جامعة سعودية أو أيّ جامعة أخرى معترف بها, ولا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك, وأن لا يتجاوز عمرها عن (30) سنة وحاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل, أو STEP أوIELTS , وأن تكون لديها شهادة امتياز موثقة او خبرة تطبيقية سنة واحدة على الأقل.

ودعت الكلية الراغبات إلى تقديم الطلبات بالأوراق الثبوتية مع وثيقة تخرج وشهادة الامتياز وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى شطر الطلاب غرفة رقم (873) وعلى العنوان البريدي ص.ب 80324 أو على البريد الالكتروني mwakid@kau.edu.sa حيث يتم استقبال الطلبات حتى 1438/11/30خلال الدوام الرسمي.