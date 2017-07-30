مصادرة 780 كيلو جرامًا من التمور في سوق الخضار المركزي بالسيح

متابعات_فجر

‏ صادرت إدارة الأسواق في بلدية الخرج اليوم, أكثر من 780 كيلو غراماً من التمور خلال حملة مكثفة على الباعة الجائلين في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح .

‏ وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري, أنه تم مصادرة كميات من الرطب بسبب مخالفة أصحابها البيع في المواقع غير المخصصة في سوق الخضار المركزي بالسيح ، فيما قامت إدارة الأسواق بتنظيم سيارات المزارعين بالمواقع المخصصة لهم في السوق ، وذلك لتفادي الازدحام ، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة والجولات والحملات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك في مختلف الأسواق ، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية .

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