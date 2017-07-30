جمرك الدرة يُحبط محاولة تهريب 247 ألف حبة كبتاجون

متابعات _فجر

ضبط جمرك الدرة كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (247,000) حبة, بمحاولة لتهريبها إلى داخل المملكة, حيث عُثر عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات القادمة للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد العبوش, أنه عند معاينة الشاحنة بالجمرك بأجهزة الفحص بالأشعة, اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل الإطار الاحتياطي للشاحنة, وبتفتيش المنطقة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (247,000) حبة مُخبأة داخل الإطار ،مفيداً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك الشأن .

وأكّد مدير عام جمرك الدرة, أنه رغم التحديات التي تواجهها المنافذ الجمركية من عمليات تهريب واستغلال الطرق الفنية والمصنعية التي يسلكها المهربون إلا أن كوادر الجمارك مدعّمين بوسائل حديثة ومتنوعة ذات مستوى عالي من الدقة والسرعة في كشف مثل هذه المحاولات.

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