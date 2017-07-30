نيمار يغادر مران الفريق دون الإدلاء بتصريحات

متابعات-فجر:

كشفت تقارير إعلامية في خبر عاجل، أن نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ودع زملائه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت إذاعة “راك 1” الكتالونية أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر في الساعة 09:00 وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابع نفس المصدر أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نيمار لم يشارك في التدريبات بعد حصوله على إذن من المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن نيمار الذي قد يعلن عن انضمامه رسميا إلى باريس سان جيرمان بعد غد الجمعة.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعات القليلة المقبلة، اذ سيقوم النادي الباريسي بدفع قيمة فسخ عقده المقدرة بنحو 222 مليون يورو إلى رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأثار سلوك نيمار في الأسابيع الأخيرة غضب قادة النادي الكتالوني، حيث فضل البرازيلي العرض المادي الهائل لسان جيرمان على المشروع الرياضي للنادي الكتالوني والذي يتيح له المنافسة على أبرز الألقاب القارية.

وأعلن نادي برشلونة في احد حسابته الإعلامية بمواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن أن اللاعب البرازيلي أبلغ زملائه في الفريق برحيله من النادي.