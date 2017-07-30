الحملة الوطنية السعودية تستمر بتقديم مياه الشرب للنازحين السوريين في الداخل السوري واصلة لأسبوعها 44

واس_فجر

استمرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتأمين مياه الشرب النقية والصحية للأشقاء السوريين النازحين على الشريط الحدودي السوري المحاذي لتركيا من خلال العمل على إنشاء خمس محطات لتنقية المياه واصلة للأسبوع

الـ 44 منذ بداية العمل بهذا المشروع .

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن توفير مياه الشرب النقية لصالح الأشقاء السوريين يعدّ من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها فكان مشروع “شقيقي اشرب نقياً ” لتوفير مياه الشرب أحد الأولويات التي عملت الحملة على تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية وبعض المنظمات العاملة في المجال الإنساني ، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه النقية في الساعة من خلال 5محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن مشروع ” شقيقي اشرب نقياً” يعدّ من المشروعات الإغاثية المهمة لصالح الأشقاء السوريين الذين يصعب عليهم توفير المياه الصحية الصالحة للشرب في مناطق النزوح التي يعيشون بها فعملت الحملة على توفير احتياجهم من المياه من خلال تصنيع محطات تحلية المياه وتركيبها في عدة مناطق وفقاً للحاجة الأشد لتغطية النقص الحاد بمياه الشرب .