الطلبة السعوديون الموهوبون ببرنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية “SRSI”يعرضون أبحاثهم في جامعة الملك عبدالله

واس_فجر

جرت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بثول أمس, تقديم طلبة برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية “SRSI” أبحاثهم ونتائجهم في شكل أوراق بحثية وعروض شفاهية تحت إشراف مباشر من لجنة تحكيم تضم أساتذة وعلماء مشهورين من ذات الجامعة واختيارهم أهم الأبحاث وأبرز مقدمي العروض.

وسارت البحوث التي قدمت عبر ثلاث مراحل من خلال تقديم الطلب ملصق البحث كمرحلة أولى أمام رئيس الجامعة المكلف المهندس نظمي النصر ونائب رئيس الجامعة للشؤون السعودية الدكتورة نجاح عشري، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ويتم مناقشتها واستفادة الطلاب من الملاحظات، ثم المرحلة الثانية عرض البحث أمام لجنة الحكام من الأكاديميين وصولاً إلى المرحلة الأخيرة طباعة البحث في 20 صفحة يقدم كبحث جورنال.

ويكتسب طلبة برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية “SRSI” مزايا وفوائد فريدة مثل المشاركة في مشروعات بحثية مؤثرة ومتقدمة مع أساتذة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومجموعاتهم البحثية، والتعرف على طلبة متميزين يحملون نفس الاهتمامات، واكتساب خبرة أكاديمية وعلمية وشخصية قيمة تصقل مهارات الطلبة وتثري سيرتهم الذاتية، كما أن البرنامج يمثل فرصة فريدة لتواصل الطلبة مع أقرانهم طلبة الدراسات العليا وباحثي “كاوست” .

ويتيح الانضمام الى مجتمع برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية “SRSI” والبقاء على تواصل خلال مسيرة الطلبة الأكاديمية والمهنية، الحصول على عضوية جمعية خريجي البرنامج، والإلمام باستخدامات الأجهزة العلمية المتقدمة والتقنيات المخبرية الحديثة التي لا تتوفر في مختبرات المدارس الثانوية، فضلاً عن إمكانية استخدام المكتبات والمرافق والتقنيات التابعة للجامعة، وتطوير الذات واكتساب المهارات المهنية في فترة قصيرة وتوسيع مدارك الطلبة لرؤيتهم المستقبلية واكتساب الأدوات اللازم لتحقيق أهدافهم، مع تقديم المشورة والتوجيه للتقدم إلى أفضل الجامعات العالمية، وأخيراً إتاحة فرصة المشاركة في المسابقات والمعارض العلمية الوطنية والدولية الوطنية .

يذكر أن برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية “SRSI”, يهدف لتحفيز وإلهام جيل المستقبل من الطلبة السعوديين لمواصلة مسيرتهم المهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لما فيه خير ورخاء الوطن وذلك من خلال التدريب العملي المكثف على الأبحاث العلمية بواسطة اساتذة متميزين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وحول العالم ، كما يؤسس البرنامج لروابط مبكرة وقوية بين طلبة البرنامج وكاوست، ويوفر للطلبة أسس الدعم التي تساعدهم على وضع مسارات واضحة لمستقبلهم المهني كقادة في هذه مجالات العلوم المختلفة.