احصلي على حواجب سميكة بهذه الطريقة!

متابعات _فجر
تريد بعض النساء الحصول على حاجبين سيميكن وكثيفين ولتحقيق هذا الهدف كل ما عليك القيام به هو اللجوء إلى هذه الأطعمة.
1 دلّكي حاجبيك بزيت الزيتون الساخن في المساء. وفي اليوم التالي اغسليهما جيداً. فهو يحتوي على الفيتامين E المحفّز لنمو الشعر.
2 دلّكي حاجبيك لمدة 3 إلى 5 دقائق بعصير البصل ثم اغسليهما بالماء البارد. فهو يحتوي على الكبريت الذي يحسّن إنتاج الأنسجة الضرورية لنمو الشعر.
3 إخفقي صفار بيضة جيداً ثم طبّقيه على حاجبيك لمدة 15 دقيقة قبل أن تغسليهما. كرّري الوصفة مرتين أسبوعياً. فصفار البيض غني بالبروتينات والفيتامينات المغذية لجذور الشعر.
4 أفركي حاجبيك بالحليب قبل أن تذهبي إلى النوم.