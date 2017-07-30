احصلي على حواجب سميكة بهذه الطريقة!

متابعات _فجر

تريد بعض النساء الحصول على حاجبين سيميكن وكثيفين ولتحقيق هذا الهدف كل ما عليك القيام به هو اللجوء إلى هذه الأطعمة.

1 دلّكي حاجبيك بزيت الزيتون الساخن في المساء. وفي اليوم التالي اغسليهما جيداً. فهو يحتوي على الفيتامين E المحفّز لنمو الشعر.

2 دلّكي حاجبيك لمدة 3 إلى 5 دقائق بعصير البصل ثم اغسليهما بالماء البارد. فهو يحتوي على الكبريت الذي يحسّن إنتاج الأنسجة الضرورية لنمو الشعر.

3 إخفقي صفار بيضة جيداً ثم طبّقيه على حاجبيك لمدة 15 دقيقة قبل أن تغسليهما. كرّري الوصفة مرتين أسبوعياً. فصفار البيض غني بالبروتينات والفيتامينات المغذية لجذور الشعر.

4 أفركي حاجبيك بالحليب قبل أن تذهبي إلى النوم.