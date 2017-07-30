الأرصاد:سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ) كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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