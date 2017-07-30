6 فوائد صحية وجمالية للقرفة.. تعرفوا عليها

متابعات – فجر :

هل سبق لك وأن تذوقت أحد الأطعمة المعدة بالقرفة؟ لا بد أنك إذا قد عشقت تلك النكهة المميزة التي تضفيها هذه الأخيرة على مختلف الأطباق المحضرة بها؛ من مشروبات، وحلويات، وحتى المعجنات أيضا. ولعل التميز لا يكمن فقط عند روعة المذاقات، بل أيضا بما تتسم به هذه النبتة من فوائد صحية وجمالية عديدة، اكتسبتها بفضل تركيبة غنية بمضادات الأكسدة، وبالزيوت الطيارة والتي وصلت نسبتها إلى حدود ال4%. طبعا ستتسائلين عن أبرز هذه الفوائد سيدتي، لا تبحثي في مكان آخر، فمجلة سيدات الامارات قررت مدك بها عبر هذا المقال، فقط تابعي معنا! تعرفي على أهم 6 فوائد للقرفة الفائدة الأولى: الحد من انتشار الخلايا السرطانية تتسم القرفة بتركيبة غنية بمكوني السينمالدهيد والاوجينول، المضادين للأكسدة والمعروفين بقدرتهما الكبيرة على منع تكون الخلايا السرطانية والقضاء عليها حتى وإن كانت في مراحل متقدمة، خاصةً إذا ما أصابت المعدة والعظام؛ يكفي أن يتناولها المريض مع ملعقة صغيرة من عسل النحل، وذلك لمدة شهر واحد وبمعدل 3 مرات خلال اليوم. وليس هذا كل شيء، إذ تعد القرفة أيضا مصدرا غنيا بالكالسيوم والألياف الفعالة في حماية خلايا القولون من التلف، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بسرطانه. الفائدة الثانية: ضبط مستويات السكر في الدم تعد القرفة أحد أبرز المكونات الطبيعية المساعدة على تعديل مستويات السكر في الدم، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري صنف 2؛ يكفي أن يتناول المريض ملعقةً صغيرةً من هذه النبتة لمدة شهرين متتالين ليضمن انخفاضا في معدلات السكر في دمه بنسبة تصل إلى30%. أما إضافة كمية قليلة من القرفة إلى الطعام بشكل منتظم، فتساعد على التقليص من تدفق الجلوكوز في الدم بشكل كبير؛ مما يساهم في تخفيض نسبة الانسولين في الجسم. الفائدة الثالثة: التقليص من آلام المفاصل تتميز تركيبة القرفة أيضا باحتوائها على العديد من مضادات الالتهابات، والمفيدة خاصةً في معالجة آلام وتصلب العضلات والمفاصل؛ يكفي أن يتناول المصاب على الريق نصف ملعقة صغيرة من مسحوق هذه النبتة مع ملعقة من العسل الأبيض، وذلك لمدة شهر كامل، أما بوادر التحسن فستظهر منذ الأسبوع الأول، حيث سيصبح المريض قادرا على المشي من دون الشعور بأي تقلقات. الفائدة الرابعة: مقاومة الفطريات لا تترددي مطلقا في تناول البعض من القرفة إذا كنت تعانين من الإصابة بفطريات الكنديدا البيضاء، والمعروفة بقدرتها الكبيرة على الانتشار بشكل سريع في الأمعاء، ومن ثم بكامل الجسم والمهبل نتيجة تعرضه إلى الرطوبة بشكل مستمر، أو أيضا في حال استخدام عقاقير الروماتيزم. الفائدة الخامسة: التخلص من مشاكل السمنة والوزن الزائد من فوائد القرفة الجمة أيضا فعاليتها الكبيرة في تخليص الجسم من مشاكل السمنة المزعجة؛ حيث تعمل هذه الأخيرة على حرق السعرات الحرارية ، وبالتالي التقليص من الوزن الزائد؛ قومي من أجل ذلك بمزج نصف ملعقة من مسحوق هذه النبتة مع ملعقة من العسل، ومن ثم غليهما في كوب من الماء، وتصفيتهما، فتناولهما مرتين يوميا قبل الأكل بنصف ساعة، وذلك بشكل منتظم إلى غاية الحصول على جسم رشيق. الفائدة السادة : تحفيز نمو الشعر والحد من تساقطه تعتبر القرفة أحد أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالشعر، وذلك لمدى جدواها في منح هذا الأخير الترطيب اللازم، إلى جانب أيضا قدرتها على تحفيز نموه. فإذا ما أردت الأولى، فيكفي أن تخلطي نصف ملعقة من البلسم مع ملعقتين من اللبن ومثلهما من العسل الطبيعي ومن مسحوق القرفة، ثم تطبيق المزيج على كامل الشعر بعد غسله وتنشيفه مباشرةً. قومي بعد ذلك بتغطيته بالبلاستيك لمدة ساعة تقريبا وغسله في النهاية بالماء البارد. أما لتطويل الشعر والحد من تساقطه، فننصحك بمزج ملعقة من مسحوق القرفة مع أخري من زيت الزيتون وكذلك نفس المقدار من العسل، بالإضافة إلى بيضة واحدة. ضعي الخليط بعد ذلك على شعرك المبلل لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالشامبو، مع الحرص على تكرار هذه الوصفة مرةً كل أسبوع. أريج في النهاية، نلفت انتباهك سيدتي إلى ضرورة توخي الحذر من زيت القرفة وعدم استعماله إلا بعد استشارة طبيب مختص، وذلك لكونه يتسبب في دوخة وقيئ، إلى جانب إمكانية إحداث تلف بالكلى. أما عند استخدامه كدهان للجلد، فإنه كثيرا ما يصيب هذا الأخير بحروق واحمرار شديدين.