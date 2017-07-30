“شرطة جدة”: القبض على خادمة قامت بالإعتداء على طفل تسببت في وفاته

متابعات – فجر :

لقي طفل في السنة الثانية من عمره مصرعه بعد تعرضه لاعتداء من قبل الخادمة.وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً من قبل قسم الطواري بمستشفي الحرس الوطني بجدة مفادة إحضار مواطن لابنه البالغ من العمر سنة ونصف وهو بحالة حرجة جراء نزيف بالمخ وتوفي متاثر بتلك الإصابة، ومن خلال إجراءات الاستدلال الاولية عن الحادثة اتضحأانه تعرض للإعتداء.واتهم والد الطفل عاملة منزلية من جنسية آسيوية بالإعتداء عليه مما نتج عنه وفاته وقد تم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص .