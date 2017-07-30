خفر السواحل الإيطالي ينقذ 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

متابعات – فجر :

عثر على جثث ثمانية مهاجرين، أمس الثلاثاء، في البحر المتوسط على متن زوارق كانت أبحرت من ليبيا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطالي. وأشار المصدر نفسه إلى إنقاذ نحو 500 شخص كانوا يستقلون أربعة زوارق، فيما أوردت منظمة إسبانية غير حكومية تشارك في عمليات الإغاثة أن الجثث انتشلتها سفينة تجارية.وقال أوسكار تشامبس مؤسس المنظمة الإسبانية على تويتر “نحن هنا لمنع الناس من الغرق، عثرنا على ثمانية جثث وخمسة قوارب” في وضع خطر.وذكرت المنظمة أن بين من تم إنقاذهم 79 امرأة و39 قاصراً بينهم أربعة أطفال صغار السن.ووصل نحو 95 ألف شخص إلى إيطاليا هذا العام بارتفاع نسبته واحد بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، طبقاً لوزارة الداخلية.وقتل 2385 مهاجراً على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط منذ يناير الماضي، بحسب منظمة الهجرة الدولية.