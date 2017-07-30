” مدني ميسان” ينقذ 4 أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار داخل مركباتهم

متابعات – فجر :

تمكن الدفاع المدني بمدينة ميسان،أمس الثلاثاء، من إنقاذ أربعة أشخاص بعد أن احتجزتهم مياه الأمطار داخل مركباتهم. مشيرًا إلى أنهم بصحة جيدة.ونشرت هيئة الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إنقاذ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمه لذويه.وتشهد المملكة حالة مطرية مستمرة تشمل عددًا من محافظات المملكة، حيث أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عددًا من التنبيهات والإنذارات٬ بشأن تقلبات الجو، وشملت تلك التنبيهات توقعات بهطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة.