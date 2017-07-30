مجهول يطلق النار على مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض

متابعات – فجر :

ترددت أنباء عن تعرض أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض لإطلاق نار من قبل مجهول أطلقه على واجهة المبنى. وكشفت بعض المصادر، أن الجهات الأمنية تباشر الحادث مؤكدة على عدم وقوع أي إصابات.