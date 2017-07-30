“العبادي” : قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة ” تلعفر” العراقية

متابعات – فجر :

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على “وجود استراتيجة جديدة لتطوير العلاقات مع دول الجوار”، لافتاً إلى قرب إصدار قرار عسكري لانطلاق عمليات تحرير مدينة تلعفر. وذكر العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه يتم التهيئة لتحرير ما تبقى من أراضٍ محتلة، وهنالك ضربات جوية منظمة للتهيئة لتحرير مدينة تلعفر في الموصل، كما وضعت خطة وتمت مراجعتها قبل يومين”، مبيناً أن” العملية سائرة ولا أحدد موعداً لوجود جانب عسكري وآخر لوجستي تتعلق بتوفير الغطاء الجوي وننتظر قرار القادة العسكريين لإعلان الانطلاق”.وأضاف “إننا مصرون على مشاركة جميع القطعات لتحرير هذه المقاطعات، ولا نريد أي تباطؤ في عمليات التحرير، ووضعنا جدولاً زمنياً لإعادة النازحين من أيمن الموصل، ومستمرون بإعادة الخدمات الأساسية”، مبيناً أن “أعداد الدواعش المتخفين بدأ يقل، إذ كانوا بالآلاف”.وحذر العبادي “دول العالم من التراخي أمام الإرهاب، فداعش جرثومة خطيرة، وربما يعودون بأشكال جديدة ومنع التسامح معهم في بعض الدول”.وأكد أنه “ينتظر أن يطرح قرار إلى مجلس الأمة الدولي لملاحقة الدواعش”، مستدركاً أنه “تم تكليف فريق استشاري من جامعة الموصل والمهنيين من نينوى وباقي العراق بإعادة تأهيل الموصل مع الحفاظ على تراث المدينة”.