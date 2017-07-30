بالفيديو.. الفنان رابح صقر يكرر ” رقصة الداب” الشهيرة في حفلته الغنائية الأخيرة بالقاهرة

متابعات – فجر :

تناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي الشهير رابح صقر أثناء إحيائه حفلاً غنائياً في مصر ليلة البارحة ، قام فيه بتكرار رقصة “الداب” الشهيرة أكثر من مرة .

وأثار المقطع حفيظة الكثيرين من جمهور الفنان رابح صقر وغيرهم من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ،على الرغم من تحذيرات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” له من تكرار الرقصة .

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وعدت بإرسال تحذير للفنان رابح صقر بسبب أدائه لهذه الرقصة في إحدى حفلاته الغنائية خلال عيد الفطر المبارك في المملكة ، مبينةً أن هذا النوع من الرقصات تؤدى من مجموعة مشاهير عالميين مدمنيين للمخدرات، الأمر الذي قد يؤثر على الأطفال والشباب الذين يقتدون بهم.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كانت وجهت تحذيراً مماثلاً لأحد لاعبي كرة القدم من أداء رقصة ” الداب” باعتبارها تشجع على تعاطي مخدر الحشيش.