الجهات الحكومية بمطار المدينة المنورة تواصل استقبالها لرحلات الحج

واس_فجر

يواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبال رحلات الحج, القادمة من مختلف الوجهات العالمية وسط تضافر جهود الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمات وأعمال الحج , حيث تُباشر بالمطار مختلف الجهات والقطاعات من خلال مكاتب وفرق عمل خاصة لتقديم جميع سُبل الرعاية والعناية لضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات وصولهم.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” من خلال استطلاع ميداني حجم الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات والجهات المختلفة, وما تُقدمه لضيوف الرحمن من خدمات جليلة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله- .

ومن القطاعات المشاركة بأعمال الحج جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة التي تباشر أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف الدول لأداء مناسك الحج هذا العام, من خلال استقبال الحجاج الواصلين وتوجيههم إلى “كاونترات” إنهاء إجراءات الوصول, حيث جهز أكثر من 100 “كاونتر” خاص بالجوازات بصالات القدوم تعمل به كفاءات وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل, تُدون من خلالهم معلومات الحاج فور وصوله والتأكد منها ومطابقة تأشيرة الحج, بعدها يتم تسجيل دخول الحاج رسمياً.

وأوضح مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد الهويش أن التحضيرات لعمل الجوازات بالمطار لموسم حج هذا العام بدأت منذ ستة أشهر من خلال خطة عمل متكاملة ، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين جواً إلى المدينة المنورة.

وبيّن أن المطار يحتوي على أربع صالات مخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى صالة قدوم رئيسة دعمت بأكثر من 100 كاونتر تحتوي على جهاز حاسب آلي مرتبط بمركز المعلومات الوطني، كما زود كل كاونتر بجهاز بصمة يتم من خلالها أخذ الخصائص الحيوية لكل حاج قادم وكاميرات لحفظ صورة الحاج وإدراج معلوماته بالنظام .

وأفاد اللواء الهويش أنه يعمل على هذه الأجهزة كوادر مؤهلة من ضباط وأفراد لديهم الكفاءة والتدريب لإنجاز الخدمات في وقت وجيز ودقة عالية، إلى جانب دعم جوازات مطار المدينة المنورة بكوادر بشرية إضافية من مختلف إدارات الجوازات بالمملكة لتغطية الزيادة العددية للحجاج.

يذكر أن “واس” رصدت من خلال مشاهدات ميدانية, سرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج منذ لحظة وصولهم لصالة القدوم وانتهاءً باستقلالهم للحافلات الخاصة بهم لنقلهم لمقر إقامتهم, من خلال تنسيق العمليات والإجراءات بين مختلف القطاعات, وسط إشراف كامل من إدارة المطار للتأكد من سّير العمل وفق الخطط المعدة له.