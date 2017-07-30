الأمم المتحدة : 5ر4 مليون طفل لن يعودوا إلى مدارسهم في اليمن

متابعات_فجر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن 5ر4 مليون طفل لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم في اليمن.

وذكر بيان للمنظمة الليلة الماضية أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد فإن 5ر4 مليون طفل في اليمن قد لا يتمكنون من العودة لمدارسهم، مشيرة إلى أن سبب عدم تمكين الطلاب من العودة لمدارسهم هو عدم صرف رواتب المعلمين منذ قرابة عام كامل.

وأضافت المنظمة ” لابد من صرف رواتب المعلمين والمعلمات وباقي موظفي القطاع العام فورا “.

يشار إلى أن العام الدراسي في اليمن يبدأ مطلع سبتمبر من كل عام، غير أن الأوضاع الأمنية قد تؤدي لتأخره في بعض المناطق والمحافظات اليمنية.

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