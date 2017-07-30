الإتحاد السعودي لكرة القدم يودع في حسابات أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين 450 ألف ريال

واس_فجر

أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم في الحسابات البنكية لأندية دوري الدرجة الأولى المشاركة في الموسم الرياضي 2017- 2018م مبلغ 450 ألف ريال لكل نادٍ، تمثل قيمة 50% من دعم الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الأولى من الرعايات التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة في محافظة جدة .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت حرص مجلس إدارة الاتحاد على تقديم الدعم اللازم لأندية دوري الدرجة الأولى في سبيل استفادتها من تلك المبالغ خلال فترة تسجيل اللاعبين ولتسيير أمورها الخاصة .

وأضاف: “أشكر إخواني رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين على التعاون الكامل، وما هذا الدعم إلا نتيجة حرص الاتحاد على مصالح تلك الأندية وتقديمها في الوقت المناسب الذي من خلاله تستطيع المنافسة وتحقيق أفضل النتائج والمستويات” .