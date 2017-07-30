أكثر من 12 ألف متقدم ومتقدمة لدورات ” أتقن “

واس-فجر:

وصلت أعداد المتقدمين والمتقدمات على برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن “, منذ بداية التسجيل في المرحلة الثانية بتاريخ 10 /10 / 1438هـ، حتى الآن, أكثر من 12700 متقدمٍ ومتقدمة .

ويقدم برنامج ” أُتقن ” الذي يستمر أربعة أسابيع, 16 دورة رجالية ونسائية موجهة لأفراد المجتمع، وتُقام في مختلف الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة والموجودة في جميع مناطق المملكة، بهدف تدريب جميع أفراد المجتمع وتنمية مهاراتهم وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب .

ويعدّ برنامج صيانة الأجهزة الإلكترونية أكثر البرامج إقبالاً للرجال بنحو 2067 متقدمًا ، وبالنسبة للنساء، فقد نال برنامج التجميل وتصفيف الشعر الاكثر إقبالاً بـ 1447 متقدمة ، وتصدّر برنامج التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور قائمة البرامج التدريبية الأكثر إقبالاً من الجنسين بـ 1379 متقدماً ومتقدمة.

يُذكر أن التسجيل في البرنامج مستمر ومُتاح من خلال الرابط الإلكتروني ( https://ctc.tvtc.gov.sa )، كما يمكن لأفراد المجتمع التقديم على الدورات للالتحاق بها في أي مدينة في المملكة على ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة .