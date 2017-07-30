وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار يرفع الشكر للقيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

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رفع فهد بن رابح السلمي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى وظيفة الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

كما قدم السلمي الشكر لمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، على ترشيحه له ودعمه ، منوهًا بما تحظى به وزارة العدل ومنسوبوها من تشجيع ومساندة لكل ما يحقق النجاح والتقدم لمواكبة ما يشهده العمل العدلي في المملكة من تطور في مختلف مجالاته.

وعبر وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية ، سائلا الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن عبر منظومة العمل العدلي التي تشهد تطورا ملحوظا وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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