علامات تدل على وجود مشاكل في “القلب”

متابعات – فجر :

ترتبط صحة القلب ووظائفه بالعديد من الأعرض والعلامات الجسدية التي قد لا يعرفها الكثير منا فدائماً ما تكون هناك علامات جسدية يرتبط ظهورها بحدوث مشاكل في عضلة القلب والكفاءة التي يعمل بها دون أن ندري.إليكم أهم العلامات الجسدية التي يرتبط ظهورها أو الإحساس بها ببداية ظهور مشاكل أو اختلالات في عضلة القلب ووظيفتها. 1- الإرهاق الدائم عند الشعور الدائم بالإرهاق الدائم على الرغم من الحصول على عدد ساعات نوم كافية وعدم إرهاق نفسك كثراً في العمل فالأمر خطير ويجب حينها مراجعة الطبيب المتختص فقد يرجع السبب إلى عدم ضخ الدماء المحملة بالأوكسجين الدماغ وباقي أعضاء الجسم بشكل كاف بسبب إجهاد القلب وهو ما يجعلك تشعر بالتعب والكسل والرغبة في الجلوس دون حركة لفترات طويلة. 2- انتفاخ القدم هناك عدة عوامل صحية قد تؤدي إلى انتفاخ القدم من بينها حدوث خلل في وظائف القلب وضعف قوته في أداء وظائفه بشكل عام ويعد انتفاخ القدم علامة قوية على وجود خلل في عمل صمامات القلب وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها بشكل مثالي بحسب الدكتور مايكل ميلر أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية. 3- الألم الشديد عند المشي بجانب تسبب ضعف اللياقة والسمنة بشعورك بوجع العضلات وتشجنجاتها عند المشي إلا أن هذا الأمر قد يكون دليل قوي على مرض الشرايين الطرفية وتراكم الدهون الضارة في شرايين الساق الذي وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تفوق الـ 50%. 4- الدوار والصداع هناك عدة عوامل تجعل الإنسان يشعر بالدوار والصداع مثل الجفاف وفقر الدم ومشاكل في الأذن الداخلية ولكن في حالة عدم المعاناة من تلك الأعراض فربما يدل الشعور بالدوار والصداع على انسداد في الشرايين التي تقلل من ضغط الدم بسبب وجود خلل في صمامات القلب. 5- اضطرابات التنفس اضطرابت التنفس ترتبط بشكل رئيسي بفقر الدم والربو وأيضاً وجود مشكلة في صمامات القلب أو قدرته على ضخ الدم لذلك تعد المعاناة مع عملية التنفس علامة لا خطيرة لا يجب إهمالها لأنها قد تؤثر على حياتك. 6- الاكتئاب بالتأكيد الاكتئاب لن يجعلك تصاب بالأمراض القلبية بشكل مباشر ولكنه سوف يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل وأمراض القلب في المستقبل ومع تقدم العمر فبحسب دراسة طبية أمريكية عن ارتباط أمراض القلب والاكتئاب وجد الباحثين بأن 70% من االمصابين بأمراض القلب عانوا من الاكتئاب الشديد لفترات من حياتهم. 7- الصداع النصفي على الرغم من عدم وجود اتصال واضح بين الصداع النصفي وأمراض القلب إلا أن المتخصصين والاطباء وجدوا أن ما يقارب 40% من مصابي أمراض القلب والتشوهات يتعرضون لنوبات حادة من الصداع النصفي بسبب الاختلال التوازن العصبي اللاإرادي حسبما يعتقد الأطباء. 8- الإرهاق والتعرق والغثيان إذا هاجمك هذا الثلاثي الخطير بشكل مفاجئ فربما تكون على أعتاب الإصابة بأزمة قلبية خصوصاً إذا كانت تلك الأعراض مصاحبة لتعب شديد، أو ألم في الصدر والكتفين، أو الذراع والرقبة وأخيراً الحلق، كل تلك الأعرض إذا صاحب أحدها أو جميعها شعورك بالقلق والتعرق والغثيان فهذا الأمر يجعلك تتوجه بشكل فوري إلى المشفى القريب منك. 9- سماع ضربات القلب في الليل وقبل النوم إذا شعرت بأنك تسمع ضربات قلبك بشكل واضح فهذا الأمر لا يبدو مبشراً على الإطلاق لأنه علامة واضحة على انخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم وفقر الدم والأدوية والجفاف كما أنه قد يكون بسبب حدوث خلل في صمامات القلب.